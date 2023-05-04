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Четверг, 4 мая, 2023

Росгвардейцы раздали рязанцам георгиевские ленты

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Георгиевская лента» к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На улицах и площадях Рязани представители ведомства раздают горожанам георгиевские ленты, рассказывают, как их правильно носить, и поздравляют с Днём Победы.

В 2023 году георгиевские ленты росгвардейцы вручили и гражданам, обратившимся в подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Замначальника Управления Росгвардии по Рязанской области полковник Дмитрий Руденченко отметил, что георгиевская лента — это дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну.

Сотрудники ведомства участвуют в акции «Георгиевская лента» уже не первый год.

Росгвардейцы раздали рязанцам георгиевские ленты
Росгвардейцы раздали рязанцам георгиевские ленты
Росгвардейцы раздали рязанцам георгиевские ленты

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