Росгвардейцы раздали рязанцам георгиевские ленты

Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Георгиевская лента» к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На улицах и площадях Рязани представители ведомства раздают горожанам георгиевские ленты, рассказывают, как их правильно носить, и поздравляют с Днём Победы.

В 2023 году георгиевские ленты росгвардейцы вручили и гражданам, обратившимся в подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Замначальника Управления Росгвардии по Рязанской области полковник Дмитрий Руденченко отметил, что георгиевская лента — это дань уважения всем, кто защищал и защищает нашу страну.

Сотрудники ведомства участвуют в акции «Георгиевская лента» уже не первый год.