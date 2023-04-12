Росгвардейцы провели мастер-класс для будущих рязанских кинологов

В учебном центре регионального Управления Росгвардии прошли показательные занятия для студентов ветеринарно-кинологического отделения Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова.

Вначале студентам рассказали о подготовке четвероногих напарников к обследованию взрывоопасных предметов. По словам начальника кинологической службы, подготовка служебной собаки – процесс достаточно долгий. С собаками занимаются ежедневно в течение нескольких лет.

На плацу инструктор кинологической группы Росгвардии познакомил гостей со служебной собакой бельгийской овчаркой Люкой. Кинолог рассказал, как проходят тренировки, и показал несколько упражнений, которые Люка чётко выполнила. Также кинолог с четвероногим напарником провели показательные выступления по поиску и обнаружению подозрительных предметов в ручной клади и транспортном средстве.

В ходе диалога ребята спрашивали, как подготовить служебную собаку, чтобы она понимала команды кинолога и успешно их выполняла, а также интересовались, как после учёбы поступить на службу в Росгвардию. Студенты также рассказали, почему решили стать кинологами.

В завершение студенты познакомились с условиями содержания служебных собак в кинологическом городке.