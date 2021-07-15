Романтические комедии и триллеры: оператор Tele2 решил попробовать себя в сериалах

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Пандемия заметно изменила привычный стиль жизни горожан. Мобильный телефон стал не просто необходим, а жизненно важным инструментом решения личных и деловых задач. Ну и куда же без развлечений. Игры, веселые забавные ролики, ну и конечно же фильмы и сериалы. К сожалению, за прошедший год многие студии приостановили выпуск картин и сериалов или приостановили съемки. Теперь не совсем понятно, когда нам ждать продолжения приключений Мандалорца или Геральта из Ривии.

В это сложное для киноиндустрии время выходит новый сериал, который продолжает традицию небольших короткометражных фильмов. Сериал под названием «Служба поддержки» выпускает Tele2. И ведь не зря он позиционирует себя как оператор по другим правилам. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальном обращении людей. Объединяют киноновеллы главные герои – сотрудники службы личной поддержки оператора – готовые помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас. Они демонстрируют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. Давайте разбираться, что уже вышло и что нам предстоит посмотреть в ближайшее время.

8 июля на YouTube-канале оператора вышли первые две серии сериала – романтическая комедия «Помогите, я влюбился» и триллер «Однажды в Китае». Первая картина рассказывает нам историю Михаила, номер которого заблокировала девушка после неудачного первого свидания. Он обращается в службу поддержки оператора в надежде, что блокировка была случайной. Добродушный сотрудник Николай берется распутать этот любовный клубок и пытается дистанционно помочь влюбленному Михаилу. Как оказалось, блокировка была вовсе не случайно, дело в том, что Михаил перестарался и слишком «подготовился» к свиданию, предварительно пересмотрев десяток фильмов и инструкций как нужно себя вести при встрече с девушкой. Михаил был сверхпедантичным, а «полезные» советы из интернета помогли провалить свидание. В роли Михаила выступил актер Денис Бузин, который отлично сыграл свою роль, а некоторое внешнее сходство со знаменитым актером Роуэном Аткинсоном (Мистер Бин) явно пошло на пользу его герою. Хотите узнать чем все закончилось – предлагаем посмотреть эту серию и лично сопереживать горе –романтику. Режиссер-постановщик серии – Антон Мамыкин, также главные роли исполняют Даниил Гнидо и Любовь Хацкевич.

Вторая серия от Tele2 – «Однажды в Китае» стала триллером. Сюжет этой истории, как и прошлой основан на реальных событиях. Молодая девушка, прибыв в Китай села в такси и неразборчиво назвала отель, куда нужно поехать. По пути таксист заблокировал двери и свернул в сторону городских окраин. Эта ситуация заставила пассажирку понервничать и прийти к выводу, что ее похитили. На телефоне осталось пять процентов зарядки, и она обратилась в службу поддержки оператора за помощью. Сотруднику центра обслуживания Елене пришлось справиться с волнением, проявить смекалку и задействовать знатоков китайского языка. Серия держит в напряжении на протяжении всего времени. Не столько страшная, сколько волнительная и заставляет сопереживать героям. Режиссер-постановщик серии – Никита Грамматиков, в главных ролях снялись Тамара Жукова, Полина Давыдова и Александр Цой.

В скором времени нашему вниманию предложат еще ряд новых серий. Будем ждать их на YouTube -канале оператора. Там же можно посмотреть первую и вторую серии.