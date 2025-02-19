Рома Зверь, Виктор Хориняк, Зоя Бербер и Маша Кошина на новом постере фильма «Всё, что тебя касается»

Кинокомпания «Наше кино» совместно с онлайн-кинотеатром Okko, телеканалом НТВ и ГПМ РТВ представили официальный постер приключенческого драмеди «Всё, что тебя касается» (12+). Это история о восемнадцатилетней Маше, которая отправляется на концерт группы «Звери» в надежде найти своего отца.

Яркий постер передаёт атмосферу неподдельных эмоций и музыкального драйва, обещая зрителям путешествие в мир, где каждое слово культовой одноименной песни из названия фильма может изменить судьбу. Картина станет настоящим праздником для нескольких поколений: море шуток, хиты, знакомые каждому, и трогательные моменты, которые затронут сердца зрителей.

В главных ролях: Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и группа «Звери», которые сыграли самих себя. Режиссёром выступил Александр Войтинский («Призрак», «Огниво»), а солист группы «Звери» Рома Зверь не только стал продюсером, но и композитором фильма.

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Съёмки проходили в Москве, Подмосковье, а также прямо на живом стадионном концерте «Зверей» в Лужниках, собравшем более 45 тысяч зрителей.

Маша никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Узнав из дневника матери, что его зовут Павел Соколов и что они познакомились на концерте группы «Звери», она решает его найти. В соцсетях Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.