Ролик девушки в TikTok помешал проведению более 4600 научных исследований

Школьница из США опубликовала в TikTok ролик, который сорвал более 4600 научных работ и исследований. Об этом пишет портал 4PDA

В видео девушка рассказывала о простом способе небольшого заработка для школьников — проходить опросы в интернете. Делать это она предлагала на платформе Prolific.

Prolific — популярная в США платформа для проведения опросов для научных работ. Данные отсюда считают репрезентативными, поскольку на сервисе зарегистрированы пользователи разных возрастных и социальных групп.

Однако ролик школьницы привёл к тому, что почти во всех опросах стали преобладать девушки в возрасте 21 года. В некоторых случаях количество таких респондентов достигало 90%.

В итоге, из-за нерепрезентативности, пришлось остановить более 4600 научных исследований.