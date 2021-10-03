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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Ролик девушки в TikTok помешал проведению более 4600 научных исследований

Александр Ильин
Ролик девушки в TikTok помешал проведению более 4600 научных исследований

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Школьница из США опубликовала в TikTok ролик, который сорвал более 4600 научных работ и исследований. Об этом пишет портал 4PDA

В видео девушка рассказывала о простом способе небольшого заработка для школьников — проходить опросы в интернете. Делать это она предлагала на платформе Prolific. 

Prolific — популярная в США платформа для проведения опросов для научных работ. Данные отсюда считают репрезентативными, поскольку на сервисе зарегистрированы пользователи разных возрастных и социальных групп. 

Однако ролик школьницы привёл к тому, что почти во всех опросах стали преобладать девушки в возрасте 21 года. В некоторых случаях количество таких респондентов достигало 90%. 

В итоге, из-за нерепрезентативности, пришлось остановить более 4600 научных исследований.

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