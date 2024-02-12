Понедельник, 12 февраля, 2024

Рогов сообщил о возможной провокации в районе Крымского полуострова

По мнению Рогова, на подготовку провокации может указывать возросшая активность авиации НАТО в Чёрном море.

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Рогов сообщил о возможной провокации в районе Крымского полуострова

Автор: 7info

Опубликовано

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов предупредил о возможной провокации ВСУ в районе Крымского полуострова. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

По мнению Рогова, на подготовку провокации может указывать возросшая активность авиации НАТО в Чёрном море.

— Уже долгое время вражеская авиация активно продолжает полёты у берегов нашего полуострова, — отмечает Рогов. — По данным сервиса Flightradar, в последнее время в акватории Чёрного моря регулярно работают несколько единиц техники НАТО.

Для полётов задействован базирующийся в Италии БПЛА-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE10. Его заметили в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Рогов напомнил, что именно этот беспилотник кружил у Крыма незадолго до попытки ВСУ ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту.

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