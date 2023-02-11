Рогов сообщил о погибшем при обстреле Мелитополя

При обстреле украинскими войсками Мелитополя погиб человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ нанесли удар по городу в Запорожской области вечером 10 февраля. Использовались РСЗО HIMARS. Большая часть ракет была сбита системой ПВО, но осколки упали на несколько жилых домов.
По его словам, погиб один человек, ещё один ранен. Пострадавшего доставили в больницу.
Также Рогов опроверг появившуюся в украинских СМИ и пабликах информацию о попаданиях по территории аэродрома.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram