Рогов сообщил о погибшем при обстреле Мелитополя

При обстреле украинскими войсками Мелитополя погиб человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ нанесли удар по городу в Запорожской области вечером 10 февраля. Использовались РСЗО HIMARS. Большая часть ракет была сбита системой ПВО, но осколки упали на несколько жилых домов.

— Осколки сбитых вражеских ракет обрушились на частный сектор, в результате чего пострадало несколько частных домов на Пролетарском переулке, а также автотранспорт местных жителей — легковые автомобили «Славута» и «Сенс», — написал Рогов в телеграм-канале.

По его словам, погиб один человек, ещё один ранен. Пострадавшего доставили в больницу.

Также Рогов опроверг появившуюся в украинских СМИ и пабликах информацию о попаданиях по территории аэродрома.

— Там всё тихо и спокойно. Прилётов не было, — написал он.