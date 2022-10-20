Четверг, 20 октября, 2022
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Родственники рассказали о пропаже контрактника из Ярославской области

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Семья 37-летнего контрактника из Ярославской области Максима Коновалова заявила о его пропаже, пишет 76.RU.

Родственники пояснили, что мужчина подписал контракт и должен был отправиться в зону специальной военной операции, однако в начале октября перестал выходить на связь

«Изъявил желание добровольно. Убыл он в войсковую часть 31134, она дислоцируется в поселке Калининец в Московской области», – уточнил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Руслан Фоменко.

Родные Коновалова добавили, что последний раз он звонил им из Белгородской области.

В региональном правительстве не смогли подтвердить или опровергнуть возможное попадание ярославца в плен.

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