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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Происшествия

Родственники оправдали Гаджимурадова, по чьей вине погибли фельдшеры в Белгороде

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Семья Рамзана Гаджимурадова, устроившего смертельное ДТП в центре Белгорода, принялась оправдывать своего родственника, пишет телеграм-канал «Инцидент Россия».

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — рассказала его сестра.

Ранее сообщалось, что у мужчины были признаки сильного алкогольного опьянения

Авария произошла 7 февраля на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Водитель BMW выехал на красный свет и врезался на огромной скорости в скорую помощь. За рулем иномарки был 28-летний Гаджимурадов. Он работает детским тренером по ММА в Мурманской области.

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Погибли фельдшеры: 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У первой осталась дочь, а у второй — два сына.

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