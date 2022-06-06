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Понедельник, 6 июня, 2022

Родные убитой дочери замминистра в Подмосковье назвали мотив расправы

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Родные убитой дочери замминистра в Подмосковье назвали мотив расправы

Родственники убитой 17-летней дочери замминистра по строительству Подмосковья Марата Сибатулина высказались о возможном мотиве преступления, пишет МК.

Тело девушки обнаружили 3 июня внутри заброшенного здания в селе Ромашково. На это теле зафиксировали множественные ножевые ранения.

Отец десятиклассницы узнал о трагедии от приятеля дочери. Выяснилось, что в тот вечер девушка гуляла вместе с ними в одной компании. Вскоре 17-летний житель Троицка попросил ее остаться с ним наедине для разговора.

В итоге парень привел жертву в «заброшку», где, предположительно, нанес ей смертельные удары ножом.

Родные убитой отрицают близкие отношения между молодыми людьми. Они считают расправу спланированной. По их мнению, парень мог затаить злобу из-за прямолинейного характера девушки.

Так, школьница говорила людям в лицо все, что думает. Молодой человек мог отомстить ей таким страшным образом.

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