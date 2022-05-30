Родные рассказали о гибели молодого белгородца на Украине

Сергей Потапенко из Головчино рассказал о 22-летнем брате Юрии, который погиб в первый же день военной операции в Харьковской области, пишет Бел.ру.

Когда пришло время идти в армию он выбрал службу по контракту. Он служил в Валуйках и командовал отделением артиллерийской разведки в звании гвардии младшего сержанта.

Утром 24 февраля в 20 километрах от границы Юрий ехал в КамАЗе и получил осколочное ранение в грудь. Он скончался до прибытия в госпиталь.

Везли его через Ростовскую область. Похоронили 7 марта в закрытом гробу. У него остались молодая жена и полуторагодовалая дочка.