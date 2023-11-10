Родные не приехали к Михаилу Ефремову на юбилей в колонию

10 ноября актёру Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Юбилей артист отмечает в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

По данным «Московского комсомольца», родные на юбилей к Ефремову не приехали, ажиотажа в ИК по этому случаю не заметно.

Заключённого поздравили словами сотрудники колонии, у самого Ефремова сегодня обычный рабочий день. Подарков Михаилу не передавали, отмечает издание.

Между тем, Life сообщает об очень дорогом подарке Ефремову. Юристы отказались оспаривать право Ефремова на квартиру покойного дяди в центре Москвы.

3-комнатную квартиру на Олимпийском проспекте Ефремов получил после смерти дяди Александра Покровского. За Покровским 20 лет ухаживала семья Громовых, люди надеялись получить жильё.

— Сам актёр убедил родственника не писать завещание, пообещав не вступать в наследство, однако всё же заявил свои права на жильё, — напоминает Life.

Позднее появилась информация о новом завещании Покровского, публиковалась видеозапись с его участием. Юристы собирались обжаловать право артиста на квартиру, но, похоже, передумали.

Михаил Ефремов отбывает срок в колонии за пьяное ДТП в Москве, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров.