В Иркутске родители сбросили детей с 5-го этажа, спасая от пожара. Мужчина, женщина, 9-летний сын погибли, сообщает пресс-служба Следкома Иркутской области.

Пожар в квартире на улице 1-я Советская в Иркутске произошёл поздно вечером 11 декабря. Во время пожара родители сбросили своих детей 4 и 7 лет из окна вниз, их поймали соседи. Супруги, 9-летний сын спастись не сумели.

Пойманные соседями дети находятся в реанимации, состояние юных пациентов тяжёлое.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На место выезжал прокурор Ленинского района Иркутска Каримов А. А. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.