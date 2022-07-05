Родители обратились к воронежскому губернатору из-за скандала в кадетском корпусе

В Острогожске родители кадетов, обучающихся в филиале Горожанского казачьего кадетского корпуса, пожаловались на недостойное поведение воспитателя, пишут Вести Воронеж.

По их словам, женщина ругается при детях матом, делает девочкам удушающие приемы, выкручивает мальчикам носы и пугает новеньких.

«Воспитатель хватала за шею мою дочь и ее подругу – у них оставались синяки. Есть свидетели», – сообщила мама двоих учащихся.

Она отметила, что сейчас одна из девочек лежит в воронежской больнице в неврологическом отделении из-за частых обмороков.

Родители утверждают, что из-за действий воспитателя в корпусе царят нескончаемые конфликты, однако директор закрывает на это глаза. Они направили обращения губернатору Воронежской области Александру Гусеву, президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину.

Воспитатель отрицает, что обижала кадетов и обвиняет их в домыслах и фантазиях.