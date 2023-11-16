РНПК организовала «День Роснефти» в Касимовском нефтегазовом колледже

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили Касимовский нефтегазовый колледж, где провели «День Роснефти».

Гости рассказали студентам о Компании «Роснефть» и о своем предприятии, о востребованных профессиях, о требованиях, которые выдвигает работодатель к специалистам, о заработной плате, социальных гарантиях, о возможностях развития молодых работников и передвижениях по карьерной лестнице. На встрече присутствовали студенты специальностей: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Переработка нефти и газа», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». По окончании встречи было проведено анкетирование студентов с целью выявления потенциальных соискателей на трудоустройство, обучающиеся получили ответы на все интересующие их вопросы, задумавшись о производственной практике и дальнейшем трудоустройстве.

РНПК является одним из основных социальных партнеров колледжа. Тесное сотрудничество КНГК и РНПК началось в 2012 году. Студенты ежегодно проходят производственную практику и успешно трудоустраиваются в РНПК. При поддержке РНПК в колледже созданы лаборатории «Электротехники и электроники», «Технологических процессов переработки нефти и газа», «Технического анализа и контроля производства», «Химии и технологии нефти и газа», оснащенные современным оборудованием.

Выездные встречи со студентами — один из инструментов профориентационной работы РНПК. Ежегодно завод посещают с экскурсиями школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Завод также организует для студентов все виды практик — ознакомительную, производственную и преддипломную. Ежегодно на практики приезжают 100 и более студентов со всей России, во время которых они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

Для подготовки кадров предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», открытый на базе школы №43. Вторая ступень — обучение на базовой кафедре «Химическая технология» в Рязанском государственном радиотехническом университете, сообщает пресс-служба РНПК.