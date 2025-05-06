РНПК и Рязанский музыкальный театр подарили концерт ветеранам войны

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») продолжает серию мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Совместно с Рязанским музыкальным театром была организована концертная программа под названием «Весна Победы». Среди гостей — ветераны войны, труженики тыла, члены Совета ветеранов Рязани и учащиеся школы № 47.

«Победа над фашизмом далась нелегко — она была завоёвана трудом, кровью и миллионами жизней. Мы, потомки поколения победителей, преклоняемся перед теми, кто прошёл фронт, работал в тылу, восстанавливал страну после войны. Мы помним подвиг и обязаны передавать эту память молодёжи. В этой памяти — наша сила», — отметил в приветственной речи заместитель генерального директора АО «РНПК» Андрей Ушаков.

С поздравлениями к собравшимся также обратились префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов и председатель городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий. Они вручили награды активным участникам ветеранского движения за патриотическое воспитание молодёжи и активную жизненную позицию.

Для гостей выступили солисты и хор музыкального театра, исполнив любимые песни: «Огонёк», «Смуглянка», «Синий платочек», «Майский вальс», «На солнечной поляночке», «День Победы» и другие. Балетные артисты украсили выступления танцевальными номерами. Ведущие рассказали о подвиге рязанцев в годы войны. Завершился концерт песней «Такая нам судьба дана».

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Рязанская НПК активно участвует в праздновании юбилея Победы. Компания проводит акции, направленные на сохранение исторической памяти и развитие патриотических ценностей среди молодёжи.

На территории завода подняты флаги Победы, а у проходных организована «Стена Памяти» с фотографиями родственников работников — героев войны.

Сотрудники предприятия провели три субботника: в посёлке Никуличи у мемориала участникам войны, на улице Героя СССР и национального героя Италии Фёдора Полетаева, а также у памятника лётчикам, погибшим в 1941 году. Этот памятник не входит в официальный список захоронений, но РНПК заботится о нём.

Совместно с администрацией города компания благоустроила сквер Победы: была создана Аллея Славы и высажено более 350 кустарников и деревьев — гортензии, спирея, кизильник, липа. Растения придадут городу красоту и тень, а летом — аромат цветения.

В преддверии Дня Победы РНПК провела патриотическую акцию «Диктант Победы». В ней участвовали сотрудники предприятия, студенты Рязанского радиотехнического университета и колледжа электроники. В основе диктанта — стихотворение Евгения Маркина «Станция Тумская» о мальчике, встречающем победителей в 1945 году и надеющемся увидеть отца.

Молодые специалисты РНПК поздравили ветеранов лично и вручили подарки: ортопедические подушки и праздничные продукты. Поздравлены более 130 человек, среди которых 8 — старше 100 лет. Эта акция уже много лет является частью социальной работы предприятия.

В колледже электроники был проведён урок мужества и дискуссионный клуб по фильму «Дорога домой», в нём участвовали более 100 студентов и преподавателей, а также члены движения «Движение первых».

В радиотехническом университете прошёл урок «Связь поколений», где выступил ветеран войны и бывший работник РНПК Михаил Зайцев. Он рассказал о послевоенном строительстве завода фронтовиками.

7 мая на заводе пройдет минута молчания в память о павших.

В этот же день на улице Дзержинской состоится открытие памятного мурала. На нём изображён ветеран, держащий за руку девочку — символ жизни, ради которой была одержана Победа.