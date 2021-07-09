РК «Окская жемчужина» под Рязанью планируют расширить в два раза

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9 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочее совещание с участием инвестора по вопросам развития гостинично-развлекательного комплекса «Окская жемчужина». Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Собственник комплекса Иван Веретенников предлагает расширить проект, отрыв дополнительно 1700 мест. Территория аквапарка расширится в два раза. Построят отели, коттеджи, ресторанный, банный и SPA-комплексы, игровое пространство для детей, продолжат благоустройство пляжа и набережной.

Авторы проекта также рассчитывают соединить с Окой озеро на территории «Окской жемчужины». Появится сопутствующая инфраструктура — яхт-клуб, пирс, автостоянка. Инвестиции оцениваются в 4 миллиарда рублей. Проект поможет создать 100 рабочих мест, увеличить поток туристов в Рязанскую область на 800 тысяч человек в год.

Любимов поддержал проект, пообещав поддержку на всех этапах реализации. Первый этап строительства развлекательного комплекса проводился совместным усилиям государства и инвестора. За счет бюджетных средств территорию комплекса оснастили всеми необходимыми инженерными сетями и коммуникациями, построили дорогу. Инвестор построил инфраструктуру.