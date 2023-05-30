Ряжский священник объяснил, почему «отказался» крестить ребёнка

Священник из Ряжска отец Савва объяснил, почему «отказался» крестить ребёнка. Сообщение иеромонах оставил под постом группы «Подслушано Ряжск».

Жительница города сообщила, что священник отказал в крещении ребёнка, «потому что родители не прочищаются и не исповедуется так часто, как хотелось бы церкви».

В комментарии священник написал, что перенаправил прихожан к отцу Виктору, второму священнику. По его словам, есть правила, которые нельзя нарушать. В частности, родители должны пройти огласительные беседы, решение крестить сына должно быть осознанным.

По словам священника, во время телефонного разговора с женщиной выяснилось, что в семье это уже четвёртый ребёнок. Старшие дети и родители бывают в храме раз в год.

— То есть, за предыдущие три раза они проходили беседы, но как видно ничего для себя в своей церковной жизни не поменяли, — написал отец Савва. — Поэтому я отказался крестить и направил их ко второму нашему священнику.