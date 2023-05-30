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Ряжский священник объяснил, почему «отказался» крестить ребёнка

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Савва Алёшин, фото https://vk.com/id349766659

Священник из Ряжска отец Савва объяснил, почему «отказался» крестить ребёнка. Сообщение иеромонах оставил под постом группы «Подслушано Ряжск».

Жительница города сообщила, что священник отказал в крещении ребёнка, «потому что родители не прочищаются и не исповедуется так часто, как хотелось бы церкви».

В комментарии священник написал, что перенаправил прихожан к отцу Виктору, второму священнику. По его словам, есть правила, которые нельзя нарушать. В частности, родители должны пройти огласительные беседы, решение крестить сына должно быть осознанным.

По словам священника, во время телефонного разговора с женщиной выяснилось, что в семье это уже четвёртый ребёнок. Старшие дети и родители бывают в храме раз в год.

— То есть, за предыдущие три раза они проходили беседы, но как видно ничего для себя в своей церковной жизни не поменяли, — написал отец Савва. — Поэтому я отказался крестить и направил их ко второму нашему священнику.

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