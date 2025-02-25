Рязанскую область посетил сопредседатель Ассоциации юристов России, член Высшего совета партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.
Владимир Плигин посетил юридический факультет РГУ, встретился с членами совета регионального отделения «Ассоциация юристов России». Вместе они обсудили взаимодействие Рязанской области и ассоциации, включая бесплатную правовую помощь для социально незащищенных жителей, семинары для школьников и студентов. Особый приоритет – юридическая помощь для участников СВО и членов их семей вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества».