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Фото: Павел Малков
Власть и политика

Рязанскую область посетил сопредседатель Ассоциации юристов России

Анастасия Мериакри

Рязанскую область посетил сопредседатель Ассоциации юристов России, член Высшего совета партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.

Владимир Плигин посетил юридический факультет РГУ, встретился с членами совета регионального отделения «Ассоциация юристов России». Вместе они обсудили взаимодействие Рязанской области и ассоциации, включая бесплатную правовую помощь для социально незащищенных жителей, семинары для школьников и студентов. Особый приоритет – юридическая помощь для участников СВО и членов их семей вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества».

«Правовое просвещение помогает обезопасить жителей в сложных ситуациях и помочь в решении проблем. Вместе с ассоциацией будем усиливать эту работу. Договорились, что Владимир Николаевич проведёт лекцию для наших студентов», — отметил Павел Малков.

Рязанскую область посетил сопредседатель Ассоциации юристов России Особый приоритет – юридическая помощь для участников СВО и членов их семей вместе с филиалом фонда «Защитники Отечества».
Фото: Павел Малков

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