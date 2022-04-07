Рязанскому театру кукол — 95 лет!

Торжественный вечер, посвященный 95-летнему юбилею Рязанского областного театра кукол, прошел 6 апреля. На именины собрались коллеги и друзья коллектива. Среди почетных гостей были губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр культуры Рязанской области Виталий Попов и председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.
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Николай Любимов, губернатор Рязанской области:
Виталий Попов, министр культуры Рязанской области:
Сергей Пупков, председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам:
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Для гостей праздника команда театра помимо красочного представления подготовила немало приятных сюрпризов: в фойе организовали многочисленные фотозоны, обновили экспозицию музея, выпустили специальную «театрально-документальную» газету. Свежую прессу зрителям раздавали на входе в зрительный зал. Тема выпуска — история Рязанского театра кукол.
Юбилейный вечер положил начало большому пятилетнему марафону.
Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, руководитель регионального отделения СТД РФ, Секретарь СТД РФ:
Валерий Шадский, режиссер, художественный руководитель Рязанского театра кукол:
Одним из первых специальных проектов стала уникальная настольная игра «Лабиринт времени Рязанского театра кукол». Художник-бутафор Мария Синегубкина создала 54 карты, которые рассказывают о судьбе и творчестве коллектива.
Юбилейный марафон продолжится уже осенью. 4 сентября зданию Рязанского театра кукол исполнится ровно 40 лет.