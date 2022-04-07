Рязанскому театру кукол — 95 лет!

Здание, в котором мы сейчас находимся, строилось на моих глазах, когда я был ребенком. Но, конечно, театр как явление, явление культурной и социальной жизни, гораздо больше, чем здание. Этот вид искусства может пройти через столетия, через смену эпох и сохранить, сберечь от всех невзгод то светлое, что так необходимо и детям, и взрослым. Пусть так будет и дальше. Пусть театр живет. И сияет.