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Четверг, 7 апреля, 2022

Рязанскому театру кукол — 95 лет!

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Рязанскому театру кукол — 95 лет!

7info7

Торжественный вечер, посвященный 95-летнему юбилею Рязанского областного театра кукол, прошел 6 апреля. На именины собрались коллеги и друзья коллектива. Среди почетных гостей были губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр культуры Рязанской области Виталий Попов и председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.  

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Николай Любимов, губернатор Рязанской области:

Театр стал старше. Театр по-прежнему молод душой. Человеку, для того чтобы быть рядом с куклами на сцене, оживлять их, делать любимыми или ненавидимыми, делать живыми, нужны не только золотые руки, нужна вечно юная душа. Наш Театр кукол за годы своего существования подарил зрителю целый калейдоскоп разноплановых спектаклей, получил множество абсолютно заслуженных наград. И я уверен, что их будет еще очень много. Опыт и вечная молодость души наших мастеров кукольного искусства это точно позволят сделать. Творческих успехов!

Виталий Попов, министр культуры Рязанской области:

В Рязанском театре кукол потрясающая команда, удивительные люди. Они во многом первопроходцы. Мы гордимся нашим Театром кукол, радуемся их победам. Как здорово, что вам — 95: у нас есть пять лет, чтобы подготовиться к столетию!

Сергей Пупков, председатель Комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам:

Здание, в котором мы сейчас находимся, строилось на моих глазах, когда я был ребенком. Но, конечно, театр как явление, явление культурной и социальной жизни, гораздо больше, чем здание. Этот вид искусства может пройти через столетия, через смену эпох и сохранить, сберечь от всех невзгод то светлое, что так необходимо и детям, и взрослым. Пусть так будет и дальше. Пусть театр живет. И сияет. 

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Для гостей праздника команда театра помимо красочного представления подготовила немало приятных сюрпризов: в фойе организовали многочисленные фотозоны, обновили экспозицию музея, выпустили специальную «театрально-документальную» газету. Свежую прессу зрителям раздавали на входе в зрительный зал. Тема выпуска — история Рязанского театра кукол.

Юбилейный вечер положил начало большому пятилетнему марафону.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, руководитель регионального отделения СТД РФ, Секретарь СТД РФ:

Большой возраст — это большая ответственность и большие планы. Несколько проектов, в числе которых — благоустройство территории вокруг театра и реконструкция эксплуатационного корпуса, уже готовы. Мы можем приступить к их реализации сразу, как только получим финансовую поддержку. Идет работа по исследованию архивных документов. Нам бы очень хотелось, чтобы к столетию театра, мы могли рассказать его историю подробно и в деталях. Разумеется, нас ждет и большое количество творческих проектов, среди которых обязательно будут и новые спектакли.

Валерий Шадский, режиссер, художественный руководитель Рязанского театра кукол:

Я уверен, что у Рязанского театра кукол — светлое будущее. Почему? У нас есть все, для этого: уникальный коллектив, где гармонично сочетаются молодость и опыт, зритель, который нас ценит, руководство, которое, а мы это видим сегодня, относится к театру с вниманием, с уважением. Мне кажется, не будет большой дерзостью сказать, что и Бог нас любит. Это чувствуется. 

Одним из первых специальных проектов стала уникальная настольная игра «Лабиринт времени Рязанского театра кукол». Художник-бутафор Мария Синегубкина создала 54 карты, которые рассказывают о судьбе и творчестве коллектива.

Юбилейный марафон продолжится уже осенью. 4 сентября зданию Рязанского театра кукол исполнится ровно 40 лет.

Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!
Рязанскому театру кукол - 95 лет!

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