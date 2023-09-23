Рязанскому радиозаводу исполнилось 70 лет

22 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Рязанского радиозавода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

От имени губернатора коллектив поздравила зампред правительства Юлия Швакова. Она отметила, что завод является основным поставщиком своего профиля для нужд оборонно-промышленного комплекса и изделий гражданского назначения.

Министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев подчеркнул, что завод – одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности региона и страны в целом. По его словам, на предприятии увеличиваются объемы производства, разрабатывается и осваивается новая высокотехнологичная продукция и создаются новые рабочие места.

Генеральный директор радиозавода Александр Крутов поблагодарил сотрудников за добросовестную и ответственную работу. Он отметил, что за 70 лет завод стал мощными, технологически оснащенным предприятием.

Лучшим сотрудникам завода вручили ведомственные награды министерства промышленности и торговли РФ и Рязанской области.