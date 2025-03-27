Рязанской областной Думе – 31 год

В четверг, 27 марта, в Рязанской областной Думе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине со дня образования регионального парламента. В нем приняли участие представители депутатского корпуса, областных и городских органов власти, сотрудники аппарата Думы.

Приветствуя собравшихся, глава законодательного собрания Аркадий Фомин отметил, что за три с лишним десятилетия был пройден огромный путь.

– Более трех с половиной тысяч законов стали надежным фундаментом для развития региона. Это большая совместная работа, в которой участвуют депутаты, коллеги из Правительства, муниципальных образований, правоохранительных органов, общественных организаций. У нас есть четкие ориентиры: это национальные цели развития, которые обозначил наш Президент В.В. Путин, это обращения и инициативы людей, которые доверили нам представлять свои интересы, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Работа VII созыва Рязанской областной Думы подходит к завершению. Специальная военная операция, пандемия, западные санкции – те вызовы, с которыми столкнулась наша страна. И мы все вместе их преодолеваем. Важно, что в такой непростой ситуации мы смогли поддержать и экономику, и людей. За 4,5 года принято 578 законов, затрагивающих самые разные сферы жизни. Одной командой с главой региона продолжаем реализовывать национальные проекты, развивать территории, наращивать помощь нашим бойцам, семьям с детьми, представителям старшего поколения. Я благодарю каждого за профессиональное отношение к делу и взаимопонимание. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и приносить пользу Рязанской области.

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Поздравление парламентариям и сотрудникам аппарата направил губернатор Павел Малков.

– Развитие региона невозможно без ответственной и добросовестной работы депутатов. Вы очень многое делаете для укрепления законодательства, реализации социально значимых проектов, обеспечения роста экономических показателей. Особая благодарность за оперативность и внимательность при формировании нормативно-правовой базы для поддержки участников СВО и членов их семей, – говорится в приветственном адресе. – Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в законотворческой деятельности, реализации планов на благо региона!

В видеообращении с годовщиной образования областную Думу поздравили руководители законодательных органов ряда субъектов РФ. Для участников торжественного собрания выступил камерный оркестр Рязанской области под управлением заслуженного работника культуры России, главного дирижера и художественного руководителя Сергея Проскурина.