Рязанского криптоблогера ограбили на 14 миллионов. Об этом сообщает УМВД по области.

В подъезде своего дома на 27-летнего рязанца напали двое незнакомцев. Нападавшие угрожали мужчине ножом и электрошокером, отобрали смартфон и заставили сказать пароли от онлайн-сервисов, с помощью которых собирались перевести себе сбережения потерпевшего в криптовалюте.

Потерпевшему удалось сбежать от преступников в момент появления на лестничной площадке жителя дома. Выяснилось, что у рязанца похитили смартфон и криптовалюту, эквивалентную 14 миллионам рублей.

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Сотрудники полиции выехали на место преступления и нашли там рюкзак, который обронили злоумышленники. В нем хранились веревки, фонарик и личные вещи. В Рязани задержали 23-летнего жителя Казани. За вторым злоумышленником рязанские полицейские ездили в Белгород.

По предварительной информации, полгода назад жители Казани и Белгорода познакомились в онлайн-игре в покер. Мужчины были увлечены компьютерными технологиями, онлайн-играми и быстро нашли общий язык. Один из них рассказал другому о рязанце, который ведет блог, касающийся криптовалюты и операций с ней. Злоумышленники, решив, что у блогера есть сбережения в криптовалюте, решили его ограбить. Приятели приехали в Рязань, анализировали выступления блогера и вычисляли улицы, по которым он ходит, узнали адрес его проживания.

Несколько месяцев гости города по очереди следили за блогером и готовили нападение. Они запаслись электрошокером, ножом, веревкой на случай, если придется пытать мужчину. После нападения в спешке злоумышленники забыли в подъезде рюкзак.

Сообщники указали место, где избавились от смартфона рязанца. Похищенные телефон и криптовалюта были возвращены потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемых взяли под стражу.