Рязанское управление троллейбуса снизит тарифы на аренду опор контактной сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что МУП «Управление Рязанского троллейбуса» нарушило закон «О защите конкуренции», установив и поддерживая монопольно высокую цену на услуги по размещению волоконно-оптических линий связи на опорах контактной сети. Об этом сообщает сайт регионального управления ведомства.

УФАС отметило, что установленные предприятием тарифы ограничивали возможности доступа для компаний, занимающихся установкой и эксплуатацией телекоммуникационных линий.

ФАС предписала МУП снизить стоимость аренды и установить экономически обоснованные тарифы для размещения сетей на опорах. В результате с 1 ноября 2024 года аренда снижается почти в 7 раз — с 450 до 65 рублей. Снижение тарифа позволит более широкому кругу компаний пользоваться инфраструктурой, что, по мнению специалистов, способствует развитию телекоммуникационной сети в регионе и снижению издержек для операторов связи.