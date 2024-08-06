Рязанское отделение Центробанка отметило юбилей

Рязанское отделение Центрального банка Российской Федерации отпраздновало свой 160-летний юбилей. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Сотрудников отделения поздравили первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и глава администрации города Рязани Виталий Артемов. Лучшие работники получили благодарственные письма и ценные подарки.

Виталий Артемов поблагодарил сотрудников Рязанского отделения Центробанка за плодотворное сотрудничество, отметив важную роль банка в развитии региона, в том числе в реализации социальных и просветительских проектов.

— Хочется сказать большое спасибо за понимание и взаимодействие с Рязанью. Вы помогаете региону, успешно реализуете различные социальные и просветительские проекты — например на тему повышения финансовой грамотности. Желаю вам процветания и развития!, — отметил Виталий Артемов.

На протяжении многих лет Рязанское отделение Центробанка играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности региона, оздоровлении банковской системы и поддержании экономического роста.