Рязанским приставам, подозреваемым в мошенничестве, смягчили меру пресечения

Высокопоставленным рязанским судебным приставам, которых подозревают в мошенничестве, поменяли домашний арест на запрет определенных действий. Такая информация опубликована в картотеке Советского райсуда.

Речь идёт о заместителе руководителя Управления ФССП по Рязанской области Сергее Новикове и начальнике отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Романе Зеленском.

Напомним, осенью 2024 года суд избрал приставам меру пресечения в виде заключения под стражу. Затем их поместили под домашний арест. Новикова и Зеленской подозревают в мошенничестве, организованном группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.