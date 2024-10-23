Среда, 23 октября, 2024
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Рязанским гостиницам выдадут паспорта безопасности

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Валерия Мединская

23 октября в администрации Рязани состоялось заседании антитеррористической комиссии под председательством заместителя главы Михаила Ромодина. В рабочем совещании приняли участие представители федеральных и региональных исполнительных органов власти, силовых ведомств, руководители структурных подразделений администрации.

Главный вопрос повестки дня – состояние антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов размещения на территории города Рязани. В настоящее время перечень действующих на территории города Рязани гостиниц и иных средств размещения полностью сформирован. Всего в городе 55 гостиниц. Муниципальные гостиницы отсутствуют.

На заседании подняты вопросы организации и проведения мероприятий по категорированию и оформлению паспортов безопасности гостиниц, взаимодействию с правоохранительными органами в решении возникающих вопросов обеспечения антитеррористической безопасности.

Далее на заседании рассмотрели вопрос о состоянии антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Рязани. Все объекты, которые входят в утвержденный перечень мест массового пребывания людей, имеют паспорта безопасности и оборудованы системой освещения. На объектах установлены видеокамеры, обеспечивающие непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории, архивирования и хранения данных. На некоторых объектах категории установлены информационные стенды (табло), содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, телефоны аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

В ходе встречи участники  получили исчерпывающие ответы на заданные вопросы, а также обсудили механизм реагирования органов местного самоуправления на возникающие террористические угрозы и их локализацию, непрерывного повышения уровня межведомственного взаимодействия. 

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