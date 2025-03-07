Рязанский загс рассказал историю любви посетителя и работницы кафе

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжают публиковать истории любви пар. 7 марта руководитель ведомства Елена Сорокина рассказала о молодожёнах Юрии и Светлане.

Всё началось 10 лет назад. Светлана работала в кафе, а Юрий в один из дней был посетителем. На следующий день Светлана обслуживала свадебный банкет. Готовится, в запарке — а тут говорят, что клиент просит, чтобы обслужила его именно она. Как известно, желание клиента… Требовательным посетителем был Юрий.

Когда к ночи обессилевшая Светлана собиралась домой, на улице её ждал Юрий. С цветами. «Ты, наверное, с ног валишься от усталости, давай довезу». С цветами он каждое утро после этого будет ждать её у дома, чтобы отвезти на работу.

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Юрий и Светлана вместе уже 10 лет. Их отношения прошли проверку — были ссоры и примирения.