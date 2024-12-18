Рязанский ЗАГС отпраздновал свое 107-летие

В честь своего 107-летия Главное управление ЗАГС по Рязанской области организовало День открытых дверей. Об этом сообщается в группе учреждения ВКонтакте.

Гости Дворца торжеств смогли поближе познакомиться с профессией регистратора, узнать историю ЗАГСа, посетить его залы и сделать фотографии. Начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина открыла выставку фотографий самых ярких семейных мероприятий, прошедших в этом году, посвящённых Году семьи.

На сегодняшний день учреждение зарегистрировало тысячи записей о рождениях, заключениях брака и смертях с 1925 года. В этом году Рязанский ЗАГС передаст архивные книги с актовыми записями в Государственное хранилище Рязанской области, эта процедура проводится каждые 100 лет.