Рязанский врач Зайцева рассказала, как жить после гепатита С

Гепатит С — это вирусное заболевание, при котором преимущественно поражается печень. Если вирус находится в организме более 6 месяцев, значит, что заболевание перешло в хроническую форму. Вирус гепатита при хронической форме болезни постепенно разрушает ткани печени, приводя к ее фиброзу — замещение гепатоцитов клетками соединительной ткани. О том, как жить после гепатита С, рассказала врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Зайцева.

Особенность течения гепатита – латентное долгие годы, обычно без выраженных клинических симптомов. Чаще всего категорию больных обнаруживают случайно, при обследовании перед операционными вмешательствами, при прохождении диспансеризации и др.

Вирус гепатита С вызывает как острую, так и хроническую инфекцию, тяжесть которой варьируется от легкой болезни, продолжающейся несколько недель, до серьезной пожизненной.

Всем людям с хроническим гепатитом С важно наблюдаться у врача-инфекциониста и регулярно проходить обследования. Необходимо знать, что исчезновение симптомов, удовлетворительные лабораторные показатели и хорошее самочувствие не являются показателями полного выздоровления, т.к. полное восстановление функции печени наступает в течение 6 месяцев.

Гепатит С — серьезное воспалительное заболевание, после терапии данной патологии не только печень, но и весь организм человека нуждается в восстановлении. Для предупреждения обострения заболевания и перехода в хроническую форму важно строго соблюдать врачебные рекомендации по лечению, режиму дня, диете, а также к условиям труда.

Возвращение к трудовой деятельности, связанной с большим физическим напряжением или профессиональными вредностями, допустимо не ранее чем через 4–6 месяцев после выздоровления. До этого возможно продолжение трудовой деятельности в режиме легкого труда.

В течение полугода после выписки необходимо обращать особое внимание на питание, которое должно быть достаточно полноценным, при полном исключении вредных для печени веществ. Рекомендуется употреблять молоко и молочные продукты, отварное и тушеное мясо нежирных сортов, диетические супы, овощные и крупяные блюда и фрукты. Следует ограничить употребление мясных бульонов, яиц, мясных деликатесов (сосиски, колбасы). Категорически запрещены: алкогольные напитки (в том числе пиво); все виды жареных, копченых и маринованных продуктов; жирные сорта мяса (свинина, баранина); острые приправы; кондитерские изделия (торты, пирожные); шоколад, какао и кофе. Питаться в течение дня необходимо регулярно, через каждые 3–4 ч, избегая переедания.

После выздоровления следует избегать переохлаждения и перегревания на солнце, в этот период не рекомендованы поездки на южные курорты. Также следует остерегаться приема медикаментов, оказывающих побочное (токсическое) влияние на печень. На протяжении 5-6 месяцев необходимо избегать чрезмерной физической активности, особенно в частности подъема тяжестей, допускается лишь комплекс лечебной гимнастики.