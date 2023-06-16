Рязанский врач развеяла миф о пользе для сердца бокала красного вина

Употребление алкоголя вредно – это не просто слова. На эту тему было проведено много исследований и научно доказано негативное действие алкоголя на организм. Почему же алкоголь вреден для организма и правда ли, что небольшая доза алкоголя полезна для человека, особенно для сердечно-сосудистой системы? На эти вопросы ответила специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серегина.

Ученые пришли к выводу, что основной проблемой все же является повреждение ДНК. При употреблении алкоголя организм расщепляет его в ацетальдегид. Это химическое вещество, которое оказывает токсичное действие на клетки организма. Кроме того, химическое вещество повреждает ДНК, клетки не подлежат восстановлению. При повреждении ДНК клетки уже не выполняют свои функции и могут образовывать раковые клетки.

Еще одно действие алкоголя — окислительный стресс. Это приводит к сопротивляемости артерий, что приводит к гипертензии, а впоследствии к ишемической болезни сердца. Таким образом, изменяя ДНК, он причиняет вред многим органам и системам. А длительное потребление алкоголя приводит к хронизации процесса и разрушает ткани организма.

Бытует ошибочное мнение, что бокал красного вина, может быть полезным. Но это не так. На самом деле алкоголь повышает уровень липопретеинов низкой плотности, сто ведет к образованию атеросклеротических бляшек, а впоследствии к тромбооразованию.

В красном вине (винограде) содержится вещество – ресвератрол. Он обладает кардиозащитными свойствами. По этим качествам считали, что употребление красного вина является полезным. Однако было доказано, что это вещество обладает сомнительными защитными свойствами.

Мысли о том, что незначительная доза алкоголя полезна для сердца, видимо, распространялись от людей, которые пьют в небольших количествах, но при этом имеют другие здоровые привычки, такие как физические упражнения, употребление большого количества фруктов и овощей и отказ от курения. Таким образом, полезность алкоголя, а именно красного вина, недействительная.

Более поздние исследования показали, что даже небольшое количество алкоголя немного увеличивает риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний, а у людей, которые пьют чрезмерно, риск резко возрастает. Хорошая новость заключается в том, что когда люди прекращают пить, их кровяное давление падает. Алкоголь также связан с аномальным сердечным ритмом, известным как мерцательная аритмия, что повышает риск образования тромбов и инсульта.