Рязанский врач рассказала, какие овощи можно есть при сахарном диабете

Сахарный диабет – серьезное эндокринное заболевание, при котором нарушается углеводный обмен и выработка гормона инсулина. Недостаток инсулина вызывает состояние гипергликемии – повышенной концентрации глюкозы в крови. При сахарном диабете очень важно следить за питанием и уровнем глюкозы. Многие уверены, что фрукты и овощи находятся под строжайшим запретом для тех, кто страдает от диабета. Специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Ольга Зайцева уверяет: есть ряд исключений.

Важно знать, что можно есть при сахарном диабете, а от каких продуктов стоит отказаться, уметь подсчитывать количество съеденных углеводов и соблюдать баланс в своей тарелке, обращать внимание на размер порции и гликемический индекс. Гликемический индекс обозначает скорость усвоения углеводов из пищи, которые повышают уровень сахара в крови.

Человек, больной сахарным диабетом, как и любой другой, должен съедать не менее 5 порций фруктов и овощей в день (1 порция примерно равна 80-100 граммам или 1 среднему фрукту или овощу), овощей можно есть и больше. Овощи содержат огромное количество витаминов, минералов, клетчатки и других веществ, необходимых для правильного функционирования организма и помогают контролировать уровень глюкозы.

Резкое повышение глюкозы в крови вызывают овощи с высоким гликемическим индексом (более 70 единиц) – это продукты с быстрыми углеводами. К ним относятся картофель, морковь, свекла, тыква, брюква. Их можно употреблять строго в умеренном количестве и при этом необходимо оценивать уровень сахара в крови. Запрещен жареный картофель или фри, не рекомендуется пюре, вареный картофель может присутствовать в рационе не чаще 1-2 раза в неделю.

Морковь – некалорийный овощ, содержащий большое количество витаминов, минералов и каротина, которые полезны для больных с диабетом, употребление отварной моркови приводит к скачку сахара в крови, поэтому большая ее часть должна употребляться в сыром виде, поскольку гликемический индекс ниже.

Тыква полезна для здоровья человека, однако из-за высокого гликемического индекса может вызвать повышение сахара в крови, поэтому стоит ограничить употребление.

Свекла один из самых полезных овощей, при диабете допускается в меню ограниченно, поскольку она имеет свойство изменять свой гликемический индекс при тепловой обработке и специфически влияет на процессы пищеварения (оказывает послабляющее действие). Вареная свекла резко повышает уровень сахара в крови и лучше отказаться от ее употребления.

Больным с сахарным диабетом рекомендовано употреблять овощи с низким (менее 55 единиц) или средним гликемическим индексом (56-69 единиц), к ним относятся брокколи, цветная и брюссельская капуста, квашенная капуста, огурцы, болгарский перец лук, зеленая фасоль, грибы, сельдерей, а также зелень (шпинат, петрушка, укроп, кинза). Эти овощи можно употреблять достаточно часто, так как не происходит резкого повышения глюкозы в крови.

Капуста (брокколи, белокачанная, цветная) имеет низкий гликемический индекс, незначительную калорийность, содержит большое количество клетчатки (целлюлозы).

Болгарский перец — овощ не содержит простых углеводов, в составе много витамина С и большое количество антиоксидантов, поэтому он безопасен для диабетиков.

Огурцы полезно включать в рацион больных с сахарным диабетом, т.к. они способствуют снижению уровня сахара в крови и разрешено употреблять почти без ограничений.

Зелень содержит природные антиоксиданты, поэтому ее тоже можно употреблять больным с диабетом без ограничений. Петрушка, лук, укроп, кинза и другие виды зелени так же, как и огурец, способствуют снижению сахара в крови.

Диетотерапия при диабете — это несложно, но обязательно. Главное понять, что здоровое питание— залог хорошего самочувствия и поддержания нормального уровня сахара в крови.