Рязанский врач назвала факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний

Неинфекционные болезни занимают значительное место среди недугов человека. Об основных факторах риска их развития развития рассказала специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

Одной из причин являются вредные привычки, постепенно переходящие в зависимости. Первое, что приходит на ум это курение. Конечно, очень вредная привычка, но есть и другие, заслуживающие внимания факторы риска – переедание, недосыпание, компьютерные игры и многие другие, влияющие на жизнь человека в комфорте и безопасности. Иногда все, что нам нужно, это хорошо выспаться, чтобы чувствовать себя прекрасно. А для этого нужно убрать из спальни все источники света (телевизор, компьютер, планшет), в этой комнате нужно только спать, кровать должна быть удобной, помещение проветриваемое и температура 18-22°С. Человеку важен полноценный сон, не менее 7 часов. Во время сна восстанавливаются все физиологические ресурсы организма. Грамотно составленное расписание дня — это способ контролировать и планировать свои действия в течение суток. Это одна из составляющих здорового образа жизни, благодаря чему можно держать свое физическое и психологическое состояние в здоровом тонусе.

Кроме режима дня, нужно следить за питанием. Нужно уменьшить порции и перейти на 5 разовое питание. Постепенно из меню следует исключить жареное, копченое, фастфуд, полуфабрикаты, консервированные продукты. Еда должна быть преимущественно вареной, запеченной или приготовленной на пару, а овощи и фрукты, по возможности, сырыми. Овощи, фрукты и крупы – доступны всем и легче в приготовлении, чем жареное мясо. Более того, если соблюдать правила приготовления, учитывая состав продуктов, можно создать такие блюда, которые будут очень вкусными и подарят человеку не только насыщение, но и удовольствие.

А для активного образа жизни и занятий физкультурой не нужно ничего, кроме желания. Достаточно просто встать с дивана и начать двигаться: прогуляться до магазина, который подальше от дома, отказаться от лифта, выгуливать собаку в более интенсивном темпе, а может и поиграть с ней в мяч.

Как правило, человеку сложно следовать принципам здорового образа жизни. Это большой труд и отсутствие мотивации, поэтому есть много отговорок: правильное питание стоит дорого, особенно фрукты и некоторые овощи; тренажерный зал стоит больших денег и расположен далеко, что опять же стоит времени и денег; я плохо себя чувствую; лишний вес, потому что «кость широкая».

Но если настал тот период, когда человек осознал всю важность здорового образа жизни и внес коррективы, избавившись от этих вредных привычек, отказавшись от курения и злоупотребления алкоголем, продержавшись в таком режиме хотя бы месяц, он почувствует себя значительно лучше и сможет оценить все преимущества своего состояния.

Здоровье находится в наших руках. И быть здоровым – должно стать естественным желанием каждого человека.