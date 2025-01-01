Рязанский Водоканал работает в усиленном режиме на праздниках

В период новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, МП «Водоканал города Рязани» работает в усиленном режиме для обеспечения бесперебойной работы систем водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На протяжении всех выходных и праздничных дней круглосуточно дежурят три бригады слесарей, готовых оперативно устранять засоры. Для выполнения работ ежедневно задействованы две единицы спецтехники — каналопромывочная машина и илососная установка.

Дополнительно 4, 5 и 6 января 2025 года к работе будет привлечена подрядная организация, которая предоставит комбинированную каналопромывочную машину для оперативного реагирования на обращения жителей.

Работа ведется в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить комфорт и стабильность в новогодние праздники.