Рязанский ветеран органов безопасности Андрей Цыцаров высказался о важности сохранения исторической памяти. Офицер принимал участие во второй Чеченской компании. Рязанский военный контрразведчик как никто другой прекрасно помнит, что конфликт на Северном Кавказе и спецоперация на Украине начались не одномоментно: этим событиям предшествовала мощная идеологическая накачка, «промывание мозгов». И в Чечне, и на Украине была проведена масштабная информационная работа по стиранию и искажению исторической памяти и внедрению альтернативных религиозных движений и сект.

«Постоянно нашими оппонентами, я имею в виду, спецслужбы американские и их сателлиты-союзники, на постоянной основе финансировали бандформирования», – заявил ветеран военной контрразведки Андрей Цыцаров в интервью журналисту «Вести Рязань».

Также ветеран рассказал о работе легендарной советской военной контрразведки СМЕРШ, оперативниками которой в годы Великой Отечественной войны были выявлены порядка 30 тысяч шпионов и около 3,5 тыс. диверсантов. Но и эти и исторические факты, как и безоговорочную победу Советских войск над фашизмом, сегодня пытаются опровергнуть или исказить.