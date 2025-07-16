Рязанский ученый рассказал об опасности грозы и признаках предгрозового неба

Над Русской равниной идет активная борьба теплых и холодных воздушных масс, в связи с чем появились новые метеорологические опасности. О них рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.

Рязанская область находится под преимущественным циклоническим влиянием, в малоградиентном барическом поле. Это означает общее снижение температурного фона, дневные температуры близятся к +30, а не к +35, и будут еще снижаться. Также скорость ветра будет понижаться, а облачность, влажность воздуха, наоборот, расти. Повышается вероятность гроз на территории Рязанской области.

«Несмотря на относительное похолодание и облака, часто скрывающие летнее солнце, ухудшению переносимости жары теперь стали способствовать влажность воздуха и снижение скорости ветра. Но самое неприятное – это грозы. Развитию грозовых облаков сейчас способствуют циклонические фронты, периодически доходящие до нас, общий высокий температурный фон, отсутствие мощных блокирующих слоев в нижней атмосфере», — отметил ученый.

Точное время и место грозы предсказать сложно. Но вполне возможно за несколько часов до начала предвидеть ее нарастающую вероятность в данном месте. Для этого необходимо помнить несколько признаков предгрозового состояния неба: