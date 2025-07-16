Среда, 16 июля, 2025
21.8 C
Рязань
Общество

Рязанский ученый рассказал об опасности грозы и признаках предгрозового неба

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Над Русской равниной идет активная борьба теплых и холодных воздушных масс, в связи с чем появились новые метеорологические опасности. О них рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.

Рязанская область находится под преимущественным циклоническим влиянием, в малоградиентном барическом поле. Это означает общее снижение температурного фона, дневные температуры близятся к +30, а не к +35, и будут еще снижаться. Также скорость ветра будет понижаться, а облачность, влажность воздуха, наоборот, расти. Повышается вероятность гроз на территории Рязанской области.  

«Несмотря на относительное похолодание и облака, часто скрывающие летнее солнце, ухудшению переносимости жары теперь стали способствовать влажность воздуха и снижение скорости ветра. Но самое неприятное – это грозы. Развитию грозовых облаков сейчас способствуют циклонические фронты, периодически доходящие до нас, общий высокий температурный фон, отсутствие мощных блокирующих слоев в нижней атмосфере», — отметил ученый.  

Точное время и место грозы предсказать сложно. Но вполне возможно за несколько часов до начала предвидеть ее нарастающую вероятность в данном месте. Для этого необходимо помнить несколько признаков предгрозового состояния неба:

  1. Слоисто-кучевые башенкообразные облака – весьма характерной формы, их трудно с чем-то спутать. Такие облака свидетельствуют о ничем не сдерживаемой конвекции на высоте 2-4 км и достаточной влажности воздуха для разрастания грозовых облаков.
  2. Кучевые мощные облака, слишком хорошо развитые по вертикали. Они показывают, что существуют мощные импульсы конвекции, исходящие от земной поверхности, и сверху нет блокирующего слоя, способного «подрезать крылья» воспаряющему вверх конвекционному пузырю. Вертикальные размеры таких облаков многократно больше горизонтальных, именно по этому признаку можно уверенно судить о том, что гроза будет с вероятностью 99%.
  3. Оледенение верхушек кучевых облаков – появление бахромы или расходящихся в стороны ледяных кристаллов. Это верный признак того, что безобидная «кучевка» переродилась в опасное грозовое облако, способное давать обильные осадки и содержащее внутри себя замкнутую конвективную ячейку с высокой скоростью перемешивания, а такое перемешивание как раз и порождает шквалы и молнии.
  4. Нагромождение разных облаков в различной степени освещенных солнцем – рядом с яркими ослепительно белыми облаками присутствуют темные, попавшие в тень соседей – гроза будет через 5-10 минут.  
  5. Необходимо учитывать также направление ветра и рельеф. Грозы «выбирают» наиболее выгодные для себя траектории, где есть источники влаги и минимум препятствий. Поэтому они часто «подстраиваются» под простирание речных пойм и болотных массивов. А некоторые формы рельефа ими обходятся стороной – например, подветренные склоны возвышенностей или возвышенные блоки, играющие роль «волнореза», т.е. способствующие разделению воздушных потоков налево и направо.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Экология, природа, животные

У голубей, погибших на улице Островского в Рязани, вирусов не выявлено

6 июля на улице Островского погибли голуби. Рязанской областной ветеринарной лабораторией проведены исследования образцов трупов голубей.
Новости России

РЖД закупит более 100 вагонов с детскими купе

Детские купе располагаются в начале вагона (места 1–4) и оформлены в ярком дизайне — на выбор доступны два варианта: «Космос» и «Рыцари». Столик в таких купе выполнен в виде шахматной доски.
Экология, природа, животные

ГУ ветеринарии Рязанской области опровергло информацию о выявлении болезни Ауески

В ходе проверки информации о выявлении болезни Ауески диагноз данного заболевания был поставлен на основании собранного анамнеза и клинических симптомов. Диагноз являлся предварительным и не подтверждался лабораторными исследованиями.
Новости мира

Эксперты прокомментировали готовность Зеленского ударить ракетами по Москве и Петербургу

Скорее всего, это и есть крайняя мера. Именно для таких ударов Зеленский просит у Трампа ракеты Tomahawk, которые способны поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Новости России

Дагестанец отменил свадьбу, увидев фото невесты до пластики

Патимат не скрывала, что увлекается улучшением внешности: она делала ринопластику, липофилинг ягодиц, а также колола филлеры в губы и скулы.
Происшествия

Фура загорелась и перевернулась в Рязанской области

ДТП произошло на въезде в Путятино со стороны Рязани. Грузовик загорелся с полуприцепом из Пензенской области.
Общество

Волонтеры спасли заблудившуюся в лесах Рязанской области женщину

16 июля женщина отправилась в лес в районе деревни Горки Клепиковского района, чтобы собрать урожай. В итоге заблудилась.
Новости мира

Депутат Рады Дубинский: За красивыми словами и жестами не стоит ничего, что действительно помогло бы Украине

Став не поставщиком оружия для Украины, а просто продавцом, США превратились лишь в одну из возможных точек снабжения. Об этом написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.