Рязанский ученый рассказал об опасности грозы и признаках предгрозового неба

Над Русской равниной идет активная борьба теплых и холодных воздушных масс, в связи с чем появились новые метеорологические опасности. О них рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов.
Рязанская область находится под преимущественным циклоническим влиянием, в малоградиентном барическом поле. Это означает общее снижение температурного фона, дневные температуры близятся к +30, а не к +35, и будут еще снижаться. Также скорость ветра будет понижаться, а облачность, влажность воздуха, наоборот, расти. Повышается вероятность гроз на территории Рязанской области.
Точное время и место грозы предсказать сложно. Но вполне возможно за несколько часов до начала предвидеть ее нарастающую вероятность в данном месте. Для этого необходимо помнить несколько признаков предгрозового состояния неба:
- Слоисто-кучевые башенкообразные облака – весьма характерной формы, их трудно с чем-то спутать. Такие облака свидетельствуют о ничем не сдерживаемой конвекции на высоте 2-4 км и достаточной влажности воздуха для разрастания грозовых облаков.
- Кучевые мощные облака, слишком хорошо развитые по вертикали. Они показывают, что существуют мощные импульсы конвекции, исходящие от земной поверхности, и сверху нет блокирующего слоя, способного «подрезать крылья» воспаряющему вверх конвекционному пузырю. Вертикальные размеры таких облаков многократно больше горизонтальных, именно по этому признаку можно уверенно судить о том, что гроза будет с вероятностью 99%.
- Оледенение верхушек кучевых облаков – появление бахромы или расходящихся в стороны ледяных кристаллов. Это верный признак того, что безобидная «кучевка» переродилась в опасное грозовое облако, способное давать обильные осадки и содержащее внутри себя замкнутую конвективную ячейку с высокой скоростью перемешивания, а такое перемешивание как раз и порождает шквалы и молнии.
- Нагромождение разных облаков в различной степени освещенных солнцем – рядом с яркими ослепительно белыми облаками присутствуют темные, попавшие в тень соседей – гроза будет через 5-10 минут.
- Необходимо учитывать также направление ветра и рельеф. Грозы «выбирают» наиболее выгодные для себя траектории, где есть источники влаги и минимум препятствий. Поэтому они часто «подстраиваются» под простирание речных пойм и болотных массивов. А некоторые формы рельефа ими обходятся стороной – например, подветренные склоны возвышенностей или возвышенные блоки, играющие роль «волнореза», т.е. способствующие разделению воздушных потоков налево и направо.