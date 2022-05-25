Рязанский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Синяя Борода»

Театр кукол приглашает рязанцев на премьеру спектакля «Синяя Борода». Показы пройдут 27, 28 мая, 7 июня.

— Зрители впервые увидят пластическую фантазию для артистов, кукол и оркестра — спектакль «Синяя Борода», — говорится на сайте театра.

Постановка адресована, прежде всего, взрослому зрителю. «Синяя борода» Рязанского театра кукол предлагает по-новому взглянуть на историю, знакомую с детства. В спектакле занято пять актрис. Их героини готовы бороться за свою жизнь и свободу. У каждой из них есть соло. А у Бороды? Похоже, у него осталось не так много власти в собственной сказке…

Мы жутко заинтригованы, а вы?

Режиссер спектакля «Синяя борода» Анна Коонен уверена: «Нельзя доверять свою жизнь страху. Пока мы боимся, теряем время. А разве у человека есть что-то более ценное?»

Пластический режиссер — Павел Фролов, участник культовых проектов Le Cirgue de Charles les Tannes и «Копы в огне». Музыкальный руководитель проекта — Артем Тульчинский. В его портфолио — около тридцати постановок, среди которых спектакли Театра Наций («Наше всё…» Бродский. Лица необщим выраженьем; Сонечка; Стеклянный зверинец).