Рязанский театр кукол представил публике работу художника с мировым именем

15 февраля, в день памяти художника Виктора Григорьева директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель театра Валерий Шадский представили публике «живую статую», которая будет встречать зрителей в фойе.

Работы Виктора Григорьева выставлялись в Русском музее (Санкт-Петербург), Манеже (Москва, Санкт-Петербург), Центральном доме художника (Москва) и многих других галереях, в том числе за рубежом (Испания, Франция, Финляндия, Австрия). Как сценограф и кукольник он поставил больше сорока спектаклей, снял несколько кинофильмов, занимался оформлением промышленных и художественных пространств, интерьерных композиций, макетов и витрин для ведущих музеев и театров страны, оформлял карнавальные процессии и городские праздники, создавал арт-объекты и композиции по всему Миру: от России до Объединенных Арабских Эмиратов.

Наш город еще не видел таких арт-объектов: статуя выполнена в уникальной технике — «кинетик-барокко». Работы Григорьева можно узнать с первого взгляда, помимо яркого авторского стиля, их отличает большое количество подвижных элементов. Художник был уверен, что кинетика (от древгереческого «κίνησις», «движение») дает искусству массу возможностей, сообщает произведениям новые смыслы и обладает силой воздействия не меньшей, чем цвет или композиция.

«Живые статуи» известны с античных времен, но специальное название для таких произведений искусства появилось только в двадцатом веке — автоматон. Автоматон «Аделаида» был создан Виктором Григорьевым для московского Театра кукол имени Сергея Образцова. Большое влияние на процесс оказал художник Сергей Алимов, автор мультипликационных фильмов «Каникулы Бонифация», «История одного города», «Топтыжка».

Алимов был главным художником Театра кукол имени Сергея Образцова с 1999 года по 2019 год. Он нашел авторский стиль Григорьева идеальным для воплощения амбициозной творческой задачи.

«В кино всё плоско, там рисунок на бумаге. А вот в кукле… В кукле есть что-то мистическое. То, что она погружена в пространство, видна со всех сторон, двигается как живое существо – человек или животное. Вот в этом-то и её главная тайна!» — утверждал Алимов.

Он предложил Григорьеву создать автоматон, который стал бы квинтэссенцией искусства играющих кукол. Объект получил рабочее название «Повелительница пространства и времени», поскольку в процессе стало понятно: автору удалось добиться гармонии и примирить в одном произведении разнообразные фактуры и материалы, элементы стихий и знаки эпох, символы, сопровождающие куклу от истоков человеческой цивилизации до наших дней.

Автоматон не случайно оказался в Рязанском театре кукол. Его история в очередной раз подтверждает: кукольники были и остаются настоящим профессиональным братством. Новый дом Аделаиде помог найти главный художник московского Театра кукол имени Сергея Образцова Виктор Антонов. Именно его работа принесла Рязанскому театру кукол первую «Золотую маску» — за спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря». Следить же за исправностью атвоматона в Рязани будет лауреат Национальной театральной Премии Республики Беларусь, художник Рязанского театра кукол Лариса Микина-Прободяк. Когда-то все трое, Гаврилов, Антонов и Микина-Прободяк, учились на параллельных курсах в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Этот ВУЗ и сегодня — настоящая «колыбель» российских кукольников.

Новую жизнь автоматон начал под новым именем — Аделаида. В честь одной из сестер Знаменских, которые основали Рязанский театр кукол в 1927 году.