Рязанский театр драмы покажет во Вьетнаме спектакль о Сергее Есенине. Об этом сообщил директор театра Семён Гречко в интервью ГТРК «Ока».

С 13 по 15 апреля артисты Рязанского театра драмы приняли участие в международном культурно-просветительном проекте «Слово о русском сердце» в Джакарте, Индонезии. С большим успехом прошла премьера спектакля-променада «Коротко о Рязани». Постановка сочетает в себе элементы театра и виртуальное путешествие по страницам истории нашего города.

С организаторами проекта Рязанский театр драмы заключил договор о долгосрочном сотрудничестве. Одним из мероприятий станет показ спектакля о Сергее Есенине во Вьетнаме. Театр должен поставить 25-минутный спектакль в 2025 году.

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