Рязанский священник рассказал, почему покойных поминают в Родительские субботы

Родительские субботы — особые дни поминовения покойных близких. Православной церковью установлено сразу несколько Родительских суббот. Одна из них, накануне Пресвятой Троицы, приходится в этом году на 22 июня.
Для чего так важно поминать покойных родных? И почему этому отводятся именно субботы? Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в рубрике «Батюшка Подскажет» объяснил:
Субботний день символизирует в себе исход земного круга бытия, исход из временной жизни. Но не катастрофически отчаянный, а преисполненный упованием вечной жизни с воскресшим Господом Иисусом Христом, которое выражается в дне воскресном.