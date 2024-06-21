Пятница, 21 июня, 2024

Рязанский священник рассказал, почему покойных поминают в Родительские субботы

Автор: 7info7

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Родительские субботы — особые дни поминовения покойных близких. Православной церковью установлено сразу несколько Родительских суббот. Одна из них, накануне Пресвятой Троицы, приходится в этом году на 22 июня.

Для чего так важно поминать покойных родных? И почему этому отводятся именно субботы? Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) в рубрике «Батюшка Подскажет» объяснил:

— Поминовение покойных – то же самое, что и поминовение живых. Ведь у Бога все живы. Только в горизонтальном земном измерении их пусть закончен. А в вертикальном мире благодатного существования их жизнь только начинается, — обращает священник. — Поминовение — обозначение того самого пространства церкви, которое вовсе не ограничивается ныне живущими.

Субботний день символизирует в себе исход земного круга бытия, исход из временной жизни. Но не катастрофически отчаянный, а преисполненный упованием вечной жизни с воскресшим Господом Иисусом Христом, которое выражается в дне воскресном.

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