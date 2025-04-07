Рязанский священник рассказал о наградах Великого поста

«Плоды» Великого поста — это духовная награда, которую мы получаем, достойно пройдя великопостный путь. О том, какие награды даются человеку за достойное соблюдение поста, 7info в рубрике «Батюшка подскажет» рассказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

Священник объяснил, что тот, кто усердно несёт поприще поста, ещё до его завершения получит несколько важных наград.

— Ты замечаешь, как помыслы утихают в твоём сердце, как их власть над тобой оказывается более ограниченной. Ты способен легко и непринуждённо возвращаться к молитвенному делу, ты стоишь на службе сосредоточенно, — говорит священник.

Воздерживаясь от излишеств в пище, уклоняясь от бурных собраний, вводя в свою жизнь молитвенное правило, человек смиряется и начинает замечать позитивные изменения. Душа легче прощает обиды, пропускает мимо обидные и неприятные высказывания.