Воскресенье, 28 января, 2024
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Рязанский священник подсказал, как общаться с людьми, которые дают непрошенные советы

7info7
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Посещали ли вас когда-нибудь подобные мысли во время общения с людьми? Уверены, что да. В такие моменты приходится непросто: с одной стороны, тяжело выслушивать не всегда уместные назидания, с другой — не хочется вступать с человеком спор. Как быть, если продолжать диалог невозможно, но и обижать человека своим равнодушием кажется неправильно… Помогает разобраться в непростой ситуации в рамках рубрики «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

Священник говорит: тяжёлые в общении люди не являются обязательным для нас собеседниками. Многие святые отцы советуют отстраняться от различных дискуссий и никаким образом не участвовать в пререканиях. Завершить общение с человеком спокойно, благодушно и дружелюбно — это вовсе не грех. В такие моменты важно помнить, что в спорах не рождается истина. Зато умножаются раздражительность и взаимная неприязнь. Да и сохранить собственный мир полезнее, чем переубеждать того, кто не хочет быть переубеждён.

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