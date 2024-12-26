Рязанский суд признал банкротом ООО «Дягилево» из-за долга в 12 миллионов

В Арбитражный суд Рязанской области поступило заявление о наличии у общества с ограниченной ответственностью «Дягилево» непогашенной задолженности на сумму 12 693 730 рублей 73 копейки. В отношении общества была введена процедура банкротства — наблюдение. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области на своей странице ВКонтакте.

Суд установил, что ООО «Дягилево» не в состоянии удовлетворить свои обязательства по платежам и ввести в отношении него конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу.

Основным видом деятельности общества является «Переработка и консервирование мяса». Кроме того, зарегистрировано 27 дополнительных видов деятельности.