Рязанский стилист дала важный совет после появление министра соцзащиты на заседании думы в кроссовках

8 января депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров в своём telegram-канале опубликовал видео и фото, на которых видно, что министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова появилась на заседании в кроссовках и юбке. В комментариях посту разразился настоящий спор: кто-то встал на защиту чиновницы, а кто-то, наоборот, раскритиковал её образ.
Редакция 7info решила обратиться за комментариями к профессиональному стилисту. На наши вопросы ответила основатель школы эстетики стиля STYLEGRAD Алёна Зоткина. У Алёны мы спросили, насколько подходит такая обувь для официальных событий и насколько уместна она в образе чиновников на публичных мероприятиях.
Алёна отмечает: деловой стиль отличается жёсткими требованиями к внешнему виду и в отличие от многих других не терпит компромиссов. Поэтому синонимом «делового» всегда выступает слово «строгий». А человеку, который по долгу своей службы обязан выдерживать дресс-код, важно знать его основы.
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