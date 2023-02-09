Рязанский стилист дала важный совет после появление министра соцзащиты на заседании думы в кроссовках

8 января депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров в своём telegram-канале опубликовал видео и фото, на которых видно, что министр труда и социальной защиты населения Наталья Суворова появилась на заседании в кроссовках и юбке. В комментариях посту разразился настоящий спор: кто-то встал на защиту чиновницы, а кто-то, наоборот, раскритиковал её образ.

Редакция 7info решила обратиться за комментариями к профессиональному стилисту. На наши вопросы ответила основатель школы эстетики стиля STYLEGRAD Алёна Зоткина. У Алёны мы спросили, насколько подходит такая обувь для официальных событий и насколько уместна она в образе чиновников на публичных мероприятиях.

– Мы живём сейчас на сверхскоростях! И данный ритм накладывает свой отпечаток как на внутреннее восприятие реальности, так и на нашу внешность. Мы привнесли в свой повседневный гардероб удобную одежду, удобную обувь. И если ещё несколько лет назад сочетание «платье +кеды» считалось чем-то выходящим за рамки понимания, то сейчас кеды, кроссовки в стиле casual (прошу не путать с обувью для занятия спортом) являются необходимыми атрибутами базового гардероба, – разъясняет стилист. – Данную обувь можно смело сочетать не только с брюками и джинсами, но и с романтичными юбками, женственными платьями и при этом выглядеть стильно и красиво! Но мы ни при каких обстоятельствах не должны забывать об уместности, и отдельно хочется затронуть понятие делового стиля, где использование такой любимой многими обуви ,как кеды и кроссовки, абсолютно недопустимо.

Алёна отмечает: деловой стиль отличается жёсткими требованиями к внешнему виду и в отличие от многих других не терпит компромиссов. Поэтому синонимом «делового» всегда выступает слово «строгий». А человеку, который по долгу своей службы обязан выдерживать дресс-код, важно знать его основы.