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Рязанский СК завершил расследование преступления 25-летней давности

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СК России по Рязанской области завершил расследование покушения на убийство, которое произошло в 1998 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мае 1998 года между лицами, приближёнными «Айрапетовской» ОПГ, произошел конфликт. В одном из офисных зданий Рязани 22-летний мужчина выстрелил из короткоствольного огнестрельного оружия в троих мужчин и причинил им ранения, после чего покинул Рязанскую область.

Установить и задержать нападавшего по горячим следам не удалось, и преступление оставалось нераскрытыми.

Однако в этом году следователям удалось установить новых косвенных свидетелей преступления, которые смогли описать преступника и подтвердить его причастность к покушению.

В мае его задержали в Московской области, после чего заключили под стражу.

Обвиняемый оказал активное противодействие следствию и отрицал свою причастность к преступлению. Но совокупность собранных следствием доказательств признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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