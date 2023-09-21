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Рязанский сенатор Любимов опубликовал первый пост с 6 июля

7info

Сенатор от Рязанской области, экс-губернатор Николай Любимов 20 сентября опубликовал пост на странице ВКонтакте. Это первое сообщение после долгой паузы — до этого политик рассказывал о работе 6 июля.

Любимов написал, что Рязанская область стала первым из шести регионов, вошедших в пилотный проект Комитета Совета Федерации по социальной политике «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».

Цель проекта обозначила председатель Комитета Инна Святенко — составить общую картину о соцполитике, которая проводится в ЦФО. Положительные примеры в области соцподдержки, медицины, занятости жителей, помощи воинам спецоперации начнут тиражировать в других федеральных округах.

20 сентября Любимов с коллегами работал в Рязани.

— Многие из представленных наработок региона вошли в предварительный чек-лист положительных практик, — написал сенатор.

Итоговый перечень составят с учётом опыта Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей.

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