Четверг, 22 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанский регион утром 22 сентября окутал густой туман

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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В Рязанском регионе утром в четверг, 22 сентября, наблюдается густой туман. Главное управление МЧС России по Рязанской области в 5:50 опубликовало метеопредупреждение со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

На территории региона, по данным синоптиков, местами ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров. Предупреждение действует до 10 часов утра.

Из-за снижения видимости возможны затруднения движения транспорта и увеличение вероятности ДТП. Пешеходов призывают быть предельно внимательными, а водителей – снизить скорость, строго соблюдать ПДД и не совершать лишних манёвров.

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