Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский производитель претендует на звание народного органического бренда

На главнуюНовости Рязани
Изображение от wirestock на Freepik

С 10 марта по 11 апреля в России пройдёт голосование по выбору народного органического бренда. Среди 23 производителей из 18 регионов есть и представитель Рязанской области.

Голосование проходит в рамках второго Национального органического конкурса. «Народный органический бренд» – одна из 11 номинаций конкурса в 2023 году. Победителя определят потребители прямым голосованием на сайте Роскачества – секретариата конкурса. Поддержать любимый бренд и развитие органического производства в России может любой желающий.

Все участники имеют сертификаты соответствия требованиям к органической продукции. Рязанскую область представляет ягодное хозяйство «Доктор Шарец».

Узнать о конкурсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации