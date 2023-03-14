Рязанский производитель претендует на звание народного органического бренда

С 10 марта по 11 апреля в России пройдёт голосование по выбору народного органического бренда. Среди 23 производителей из 18 регионов есть и представитель Рязанской области.

Голосование проходит в рамках второго Национального органического конкурса. «Народный органический бренд» – одна из 11 номинаций конкурса в 2023 году. Победителя определят потребители прямым голосованием на сайте Роскачества – секретариата конкурса. Поддержать любимый бренд и развитие органического производства в России может любой желающий.

Все участники имеют сертификаты соответствия требованиям к органической продукции. Рязанскую область представляет ягодное хозяйство «Доктор Шарец».

Узнать о конкурсе можно в специальном разделе на сайте Роскачества.