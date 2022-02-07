Рязанский предприниматель использовал в общепите мясо без документов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 4 февраля выявили нарушения в работе предпринимателя, занимающегося общественным питанием на улице Бирюзова Рязани. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
У предпринимателя обнаружили партию мяса без сопроводительных документов. Изъято 435 килограммов сырья, использующегося для дальнейшей продажи в торговых точках города.
Индивидуальному предпринимателю выдано предписание утилизировать мясо. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.