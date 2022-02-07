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Понедельник, 7 февраля, 2022

Рязанский предприниматель использовал в общепите мясо без документов

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Рязанский предприниматель использовал в общепите мясо без документов

7info
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Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 4 февраля выявили нарушения в работе предпринимателя, занимающегося общественным питанием на улице Бирюзова Рязани. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

У предпринимателя обнаружили партию мяса без сопроводительных документов. Изъято 435 килограммов сырья, использующегося для дальнейшей продажи в торговых точках города.

Индивидуальному предпринимателю выдано предписание утилизировать мясо. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

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