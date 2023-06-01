Рязанский подросток совершил суицид из-за шантажа интимными фотографиями

В Рязанской области 16-летний подросток покончил с собой из-за шантажа интимными фотографиями. Об этом в интервью ГТРК «Ока» рассказал председатель следственного управления СК РФ по региону Владимир Никешкин.

Следователи установили, что молодой человек вступил в переписку с женщиной. Она прислала ему свои интимные фотографии и попросила его сделать то же самое. Получив фотографии, на которых было видно лицо и некоторые части тела мальчика, женщина и её супруг начали шантажировать подростка, вымогая у него 10 тысяч рублей. Рязанец отказался платить, так как не располагал такой суммой. В итоге его интимные фотографии шантажисты отправили одному из друзей. Далее они начали угрожать, что разошлют снимки всем друзьям молодого человека.

– Подросток, вероятно, решил, что не сможет выдержать такого позора, — отметил Никешкин.

Как итог — мальчик трагически погиб. Он хорошо учился и преуспевал в спорте.

Шантажистов удалось вычислить. Они проживают в другой стране и ранее неоднократно совершали преступные действия в отношении жителей России. Глава рязанского Следкома выразил надежду, что преступники понесут уголовное наказание за содеянное.